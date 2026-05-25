اكتشاف نوع جديد من العناكب في الهيمالايا يحمل علامة على ظهره تشبه الوجه المبتسم

اكتشف باحثون من المعهد الهندي لأبحاث الغابات والمتحف الإقليمي للتاريخ الطبيعي في الهند نوعاً جديداً من العناكب في منطقة جبال الهيمالايا شمال البلاد، يتميز بعلامة حمراء على ظهره تشبه الوجه المبتسم، ما دفع الباحثين إلى تسميته بـ«عنكبوت الوجه السعيد».

وذكرت صحيفة The Independent أول أمس، أن الاكتشاف نُشر في مجلة علم التصنيف التطوري، بعد العثور على العنكبوت في ولاية أوتاراخند الهندية خلال دراسة ميدانية كانت مخصصة في الأصل لرصد أنواع من النمل.

وأطلق الباحثون على النوع الجديد الاسم العلمي Theridion himalayana، فيما أظهرت التحليلات الجينية اختلافه عن أقرب الأنواع المعروفة في جزر هاواي بنسبة تقارب 8.5 بالمئة، ما يشير إلى تطوره بصورة مستقلة في القارة الآسيوية.

وبيّن العلماء أن العنكبوت يتمتع بتنوع لوني ملحوظ، يضم نحو 32 نمطاً مختلفاً، ويعيش في المناطق الجبلية المرتفعة، كما لوحظ انتشاره بكثرة على نباتات الزنجبيل، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة البيئية بينه وبين هذه النباتات.

وأشار الباحثون إلى أن أسباب ظهور العلامة المميزة على ظهر العنكبوت لا تزال غير واضحة بشكل كامل، مع ترجيحات بأنها قد ترتبط بآليات تكيف تساعده على البقاء في بيئته الجبلية.

ويسلط هذا الاكتشاف الضوء على غنى التنوع البيولوجي في جبال الهيمالايا، ويفتح المجال أمام مزيد من الدراسات لفهم آليات تطور الكائنات الحية في البيئات المعزولة، واكتشاف أنواع جديدة لم تُوثق من قبل.