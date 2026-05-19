باحثون: النظام الغذائي النباتي الصارم يرفع خطر كسور الورك

عواصم-سانا
كشفت دراسة علمية حديثة أن اتباع النظام الغذائي النباتي الصارم قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بكسور الورك وهشاشة العظام، مقارنة بالأنظمة الغذائية التي تشمل مصادر غذائية حيوانية، وذلك في ظل احتمالات انخفاض بعض العناصر الغذائية الأساسية الضرورية لصحة العظام.
وذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة Nutrition Reviews المتخصصة في دراسة العلاقة بين الغذاء والصحة، أن باحثين من النمسا والبرازيل أجروا مراجعة منهجية اعتمدت على تحليل أربع دراسات جماعية شملت أكثر من 529 ألف مشارك، تمت متابعتهم لفترات طويلة تراوحت في المتوسط حول 15 عاماً، بهدف تقييم العلاقة بين الأنظمة الغذائية النباتية وخطر كسور الورك.
وأوضحت النتائج أن الأشخاص الذين يتبعون الحمية النباتية كانوا أكثر عرضة لكسور الورك بنسبة تقارب 25 بالمئة، في حين ارتفعت النسبة لدى متبعي الحمية النباتية الصارمة إلى نحو 75 بالمئة، مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون اللحوم ضمن نظامهم الغذائي.
وبيّنت الدراسة أن هذا الارتباط قد يعود إلى انخفاض مستويات الكالسيوم وفيتامين (د) لدى النباتيين نتيجة استبعاد منتجات الألبان والأسماك الدهنية، إضافة إلى اختلاف معدلات امتصاص العناصر الغذائية بين المصادر النباتية والحيوانية.
كما أشارت إلى أن نقص فيتامين (د) قد يؤثر على قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكل كافٍ، ما ينعكس سلباً على كثافة العظام مع مرور الوقت.
وتسلط هذه الدراسة الضوء على ضرورة تنوع مصادر الغذاء لضمان حصول الجسم على احتياجاته من العناصر الأساسية.