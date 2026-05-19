باحثون: النظام الغذائي النباتي الصارم يرفع خطر كسور الورك

كشفت دراسة علمية حديثة أن اتباع النظام الغذائي النباتي الصارم قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة ‏بكسور ‏الورك وهشاشة العظام، مقارنة بالأنظمة الغذائية التي تشمل مصادر غذائية حيوانية، ‏وذلك في ظل ‏احتمالات انخفاض بعض العناصر الغذائية الأساسية الضرورية لصحة العظام.‏

وذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة ‏Nutrition Reviews‏ المتخصصة في دراسة العلاقة ‏بين الغذاء ‏والصحة، أن باحثين من النمسا والبرازيل أجروا مراجعة منهجية اعتمدت على تحليل ‏أربع دراسات ‏جماعية شملت أكثر من 529 ألف مشارك، تمت متابعتهم لفترات طويلة تراوحت ‏في المتوسط حول 15 ‏عاماً، بهدف تقييم العلاقة بين الأنظمة الغذائية النباتية وخطر كسور ‏الورك.‏

وأوضحت النتائج أن الأشخاص الذين يتبعون الحمية النباتية كانوا أكثر عرضة لكسور الورك ‏بنسبة تقارب ‌‏25 بالمئة، في حين ارتفعت النسبة لدى متبعي الحمية النباتية الصارمة إلى نحو ‌‏75 بالمئة، مقارنة ‏بالأشخاص الذين يتناولون اللحوم ضمن نظامهم الغذائي.‏

وبيّنت الدراسة أن هذا الارتباط قد يعود إلى انخفاض مستويات الكالسيوم وفيتامين (د) لدى ‏النباتيين نتيجة ‏استبعاد منتجات الألبان والأسماك الدهنية، إضافة إلى اختلاف معدلات امتصاص ‏العناصر الغذائية بين ‏المصادر النباتية والحيوانية.‏

كما أشارت إلى أن نقص فيتامين (د) قد يؤثر على قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكل ‏كافٍ، ما ‏ينعكس سلباً على كثافة العظام مع مرور الوقت.‏

وتسلط هذه الدراسة الضوء على ضرورة تنوع مصادر الغذاء لضمان حصول الجسم على ‏احتياجاته من ‏العناصر الأساسية.‏