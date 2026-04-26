روبوت “ديجيت” يستعرض قدرات متقدمة في رفع الأوزان والحفاظ على التوازن

واشنطن-سانا

استعرض الروبوت البشري “ديجيت” الذي طورته شركة أجيليتي روبوتيكس الأمريكية تقدماً ملحوظاً في قدرات الذكاء الاصطناعي الجسدي، بعد نجاحه في رفع وزن يصل إلى 29 كيلوغراماً بدقة عالية داخل بيئة مخبرية، في تجربة تعكس تطور أنظمة التحكم والتوازن لدى الروبوتات ثنائية الأرجل.

وذكر موقع Interesting Engineering المتخصص بالأخبار العلمية والتقنية أول أمس أن الروبوت “ديجيت” تمكن من تنفيذ عملية الرفع مع الحفاظ على توازن دقيق، عبر تنسيق متكامل بين الذراعين والساقين والجذع، ما سمح له بالتكيف مع تغير الأحمال والحفاظ على استقرار الحركة في الوقت الفعلي.

وأوضحت الشركة المطوِّرة أن الاختبار شمل تقييم قوة المحركات ومتانة المفاصل وأنظمة التحكم، حيث تمكن الروبوت من تنفيذ عمليات رفع متكررة دون فقدان الاستقرار أو انخفاض الكفاءة، في مؤشر على تطور قدراته التشغيلية.

وفي إطار تطوير الأداء، أجرت الشركة تحديثات على الروبوت تضمنت تحسين البطارية وتقوية الأطراف وتعزيز أنظمة السلامة الخاصة بالتفاعل مع البشر، بهدف رفع كفاءته في البيئات الصناعية واللوجستية.

ويعتمد تطوير “ديجيت” على تقنيات المحاكاة الرقمية، حيث يتم تدريبه داخل بيئات افتراضية لاختبار توزيع الأحمال وتغير مركز الثقل، ما يتيح تحسين استجابته الحركية قبل تطبيقها في الواقع عبر آلاف المحاكاة المتكررة.

ويُصنف الروبوت ضمن الأنظمة الصناعية متعددة المهام، إذ صُمم للعمل في المستودعات والمصانع لتنفيذ عمليات مثل التكديس والتحميل، مع إمكانية العمل لفترات طويلة بفضل أنظمة الطاقة المطورة وتقنيات الأمان المتقدمة التي تتيح تكامله مع أنظمة الروبوتات الأخرى.