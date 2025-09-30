ناسا تكشف عن خطط لبناء قرية على سطح القمر

واشنطن-سانا

كشف القائم بأعمال مدير وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” شون دافي أن الوكالة تسعى لبناء قرية كاملة على القمر بحلول سنة 2035.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن دافي، قوله خلال مشاركته إلى جانب رؤساء وكالات فضاء دولية أخرى في جلسة بمؤتمر الطيران الدولي “آي أي سي” المنعقد في سيدني: “سوف نؤسس لحياة بشرية مستدامة على سطح القمر، لن تكون مجرد محطة بل قرية”، موضحاً أنه من المتوقع أن تكون هذه القرية قاعدة للطاقة النووية، وستبنى باستخدام مواد موجودة على القمر، لتوفير مأوى لرواد الفضاء.

وأشار دافي إلى وجود خطط لدى ناسا للتوجه أيضا نحو المريخ، وقال: “ناسا ستحقق قفزات كبيرة في مهمتها للوصول إلى المريخ”، متوقعاً أن تكون الولايات المتحدة أول من يصل إلى هذا الكوكب.

يذكر أنه من المرتقب أن ترسل “ناسا”، في شباط المقبل، أربعة رواد فضاء في إطار مهمة “أرتميس-2″، كأول رحلة قمرية منذ أكثر من 50 عاماً، كما تخطط أيضا لإرسال بعثة “أرتميس-3” بحلول منتصف 2027، من أجل إنزال اثنين من رواد الفضاء بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، في مهمة ستستمر لسبعة أيام.

وسيكون الهدف من هذه البعثات جمع البيانات الجيولوجية، ودراسة الظروف المحيطة بالقطب الجنوبي، من أجل بناء قاعدة دائمة على سطح القمر.