دراسة علمية تربط ارتفاع الكوليسترول بآلام الأوتار ومؤشرات محتملة لصحة القلب

كشفت دراسة علمية حديثة وجود ارتباط بين ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وظهور آلام أو تغيرات في بنية الأوتار، بما قد يعكس مؤشرات غير مباشرة على مخاطر صحية مرتبطة بالقلب والأوعية الدموية.

وبحسب ما نقله موقع ScienceDaily العلمي أول أمس، استناداً إلى دراسة أجراها باحثون من جامعة موناش الأسترالية وجامعة كانبرا، ونُشرت في مجلة British Journal of Sports Medicine، فإن ارتفاع الكوليسترول قد يكون مرتبطاً بزيادة احتمالات الإصابة باضطرابات في الأوتار، سواء من حيث الألم أو التغيرات البنيوية.

واعتمدت الدراسة على تحليل تجميعي شمل 17 دراسة سابقة ضمت أكثر من 2600 مشارك، حيث جرى تقييم العلاقة بين مستويات الدهون في الدم وصحة الأوتار، بما في ذلك بنية الأنسجة وشدة الأعراض.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول الكلي أو اضطرابات الدهون كانوا أكثر عرضة لآلام الأوتار مقارنة بغيرهم، ما يشير إلى وجود ارتباط محتمل بين الجانبين، دون إثبات علاقة سببية مباشرة.

وأوضحت الدراسة أن أحد التفسيرات المحتملة لهذه العلاقة يتمثل في تأثير اضطرابات الدهون على تركيب الكولاجين داخل الأوتار، إضافة إلى دور الالتهابات منخفضة الدرجة المرتبطة بمتلازمة الأيض، والتي تشمل أيضاً السمنة ومقاومة الأنسولين.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تعني أن الكوليسترول المرتفع يسبب آلام الأوتار بشكل مباشر، لكنها تدعم فرضية وجود ارتباط بيولوجي يستدعي مزيداً من الدراسات طويلة الأمد، لفهم آلياته بشكل أدق.

وتوصي جهات صحية عالمية بالحد من الدهون المشبعة واعتماد نمط غذائي متوازن للحفاظ على مستويات كوليسترول طبيعية، لما لذلك من دور في دعم صحة القلب والأوعية الدموية والأنسجة الضامة في الجسم.