إطلاق أول هاتف ذكي يعمل ذاتياً بالكامل بالذكاء الاصطناعي في الصين

بكين-سانا

أُعلن اليوم عن تطوير أول هاتف ذكي في العالم قادر على العمل بصورة ذاتية بالكامل اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعد تحولاً نوعياً في مسار تطوير الأجهزة المحمولة عالمياً.

وذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أن الهاتف الجديد الذي أنتجته شركة الاتصالات ZTE بالتعاون مع شركة ByteDance المالكة لتطبيق “تيك توك”، يحمل اسم Nubia M153، ويعتمد على وكيل ذكي مدمج داخل نظام التشغيل يتيح التحكم في واجهة الجهاز والتنقل بين التطبيقات وإجراء المكالمات وتنفيذ المهام المتسلسلة دون أي تدخل بشري.

ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، ومجهز بـ 16 غيغابايت من الذاكرة العشوائية، كما يستخدم نموذج Doubao لمعالجة البيانات سحابياً، ونموذج Nebula-GUI للتحكم الفوري بالشاشة محلياً، ما يمنحه قدرة كبيرة على تنفيذ العمليات الحساسة مثل الدفع وإدخال كلمات المرور بدقة وسرعة أعلى.

وأشار خبراء إلى أن الهاتف قادر على إنجاز مهام معقدة تشمل حجز الفنادق والتعامل مع تطبيقات النقل والمطاعم تلقائياً، مع إمكانية تعديل المسار أو تفاصيل الحجز في الوقت الحقيقي دون الحاجة لتدخل المستخدم، ما يعكس تحولاً جذرياً في آلية استخدام الهواتف الذكية.

يذكر أن الجهاز يمثل نموذجاً أولياً يجسد ملامح مستقبل الهواتف المحمولة، حيث يحدد المستخدم ما يريد، بينما يتولى الهاتف تنفيذ الخطوات كاملة بشكل ذاتي وفق المختصين.