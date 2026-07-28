الإمارات واليونان تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتطورات الإقليمية

مكالمة هاتفية 3 الإمارات واليونان تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتطورات الإقليمية

أبوظبي-سانا

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس”، اليوم الثلاثاء، مستجدات الوضع في المنطقة وجهود خفض التصعيد، وآفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن الجانبين استعرضا في اتصال هاتفي، عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.

كما تناول الجانبان مختلف مسارات التعاون بين البلدين وسبل تطويره، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات، التي تشكل أولويات تنموية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف شراكتهما الاستراتيجية، بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما.

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