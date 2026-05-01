نتائج مبشرة لدواء فموي جديد لعلاج الصلع الوراثي

واشنطن-سانا

أظهرت تجربة سريرية متقدمة من المرحلة الثانية/الثالثة لدواء فموي جديد مخصص لعلاج تساقط الشعر، نتائج إيجابية، تمثلت في تحسن ملحوظ في نمو الشعر لدى المشاركين مقارنة بالعلاج الوهمي.

وذكر موقع روسيا اليوم أمس الخميس، أن التجربة التي نفذتها إحدى الشركات الصيدلانية الأمريكية اعتمدت على صيغة دوائية تحمل الاسم الرمزي VDPHL01، حيث بينت البيانات تحقيق الدواء للأهداف البحثية المحددة، مع تسجيل نسب أعلى بشكل واضح في نمو الشعر لدى المستخدمين، ما يعزز فرص التقدم نحو المراحل التنظيمية اللاحقة.

وأوضحت النتائج أن الدواء الجديد يعتمد على تركيبة ممتدة المفعول تتيح الحفاظ على مستويات ثابتة من المادة الفعالة، بما يسهم في تعزيز نمو الشعر وتقليل احتمالات الآثار الجانبية مقارنة بالعلاجات التقليدية.

وبيّنت بيانات الدراسة، التي شملت أكثر من 500 مشارك يعانون من تساقط شعر بدرجات خفيفة إلى متوسطة واستمرت لمدة 6 أشهر، أن نحو 86 بالمئة من المشاركين سجلوا تحسناً في نمو الشعر، مقابل 36 بالمئة في مجموعة العلاج الوهمي، مع تسجيل مستوى أمان جيد وعدم ظهور آثار جانبية خطيرة تُذكر.

ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تمهد لإتاحة خيار علاجي جديد للصلع الوراثي، في حال الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.