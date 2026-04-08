“آبل” قد تتخلى عن اللون الأسود في iPhone 18 Pro

واشنطن-سانا

أثارت تسريبات جديدة اهتمام متابعي شركة “آبل”، بعد تداول معلومات تشير إلى احتمال تخلي هاتف iPhone 18 Pro عن اللون الأسود التقليدي، الذي شكّل خياراً أساسياً في إصدارات الشركة لسنوات.

ووفقاً لما نُشر عبر حساب “Apple Club” على منصة “X”، المهتم بمتابعة وتسريبات أخبار شركة Apple فإن الهاتف المرتقب قد لا يتوفر هذا العام باللون الأسود الكلاسيكي، في خطوة غير معتادة من الشركة.

ويُعد اللون الأسود، بأسماء مختلفة مثل “Space Black” و“Graphite”، من أكثر الألوان انتشاراً في هواتف “آيفون”، ولا سيما في الفئات الاحترافية، ما يجعل غيابه المحتمل محل اهتمام واسع بين المستخدمين.

ويرى متابعون أن هذه الخطوة، في حال صحتها، قد تعكس توجهاً لدى “آبل” نحو تقديم ألوان جديدة أو إعادة صياغة الهوية البصرية لسلسلة “Pro”، في إطار تغييرات تصميمية أوسع.

ولم تصدر “آبل” حتى الآن أي تأكيد رسمي بشأن هذه المعلومات، ما يبقيها في إطار التسريبات، رغم أن مصدرها أشار إلى حسابات سبق لها نشر معلومات دقيقة عن منتجات الشركة.