في عمر 102 عام.. أمريكي يواصل العمل وتعلم الخزف ويخطف الأضواء على تيك توك

واشنطن-سانا

في مشهد يجسد معنى الإصرار، يواصل الأمريكي جورج ستراوسمان، البالغ من العمر 102 عام، ممارسة عمله اليومي إلى جانب انخراطه في أنشطة تعليمية وفنية، ليقدم نموذجاً استثنائياً للحيوية رغم تقدمه الكبير في السن.

وذكرت مجلة People الأمريكية في تقرير حديث أن ستراوسمان لا يزال يعمل أربعة أيام أسبوعياً في شركة البناء العائلية، قبل أن يقرر قبل نحو عشر سنوات دخول عالم الخزف، حيث التحق بدورات تعليمية في إطار برنامج التعليم المجتمعي في لونغ آيلاند بولاية نيويورك، ويحرص على مواصلة التعلم وتطوير مهاراته بشكل منتظم رغم التحديات.

وحسب المجلة، تحولت قصة ستراوسمان إلى مصدر إلهام واسع بعد أن نشرت حفيدته مقاطع فيديو له عبر منصة تيك توك، يوثق فيها تفاصيل يومه النشط الذي يتنقل فيه بين العمل وكتابة الشعر ودروس الخزف، إضافة إلى حياته الاجتماعية، حيث لاقت المقاطع انتشاراً واسعاً وملايين المشاهدات، وسط تفاعل كبير مع حيويته اللافتة وقدرته على الاستمرار في نمط حياة نشط يفوق التوقعات في هذا العمر المتقدم.

ويعكس هذا النموذج الاستثنائي أن العمر لا يشكّل عائقاً أمام الاستمرار في العمل وتعلّم مهارات جديدة، بل يمكن أن يكون دافعاً للحفاظ على النشاط والحيوية، والانخراط في الحياة بإيجابية.