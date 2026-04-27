فقس نادر لطائر الرفراف الميكرونيزي يعزز آمال إنقاذ أحد أندر الأنواع في العالم

واشنطن-سانا

أعلنت حديقة حيوان San Antonio Zoo في ولاية تكساس الأمريكية عن فقس فرخ جديد من طائر الرفراف الميكرونيزي، المعروف أيضاً باسم “رفراف غوام” أو “سيهيك”، والذي يُعد من أندر الطيور في العالم ويصنف حالياً ضمن الأنواع المنقرضة في البرية.

وذكرت وكالة UPI (United Press International) الأمريكية أن هذا الفقس يُعد الأول من نوعه داخل الحديقة منذ خمس سنوات، كما يمثل الفرخ رقم 47 ضمن برنامج الإكثار العالمي الهادف إلى الحفاظ على هذا النوع وإعادة تأهيله.

ويعود أصل طائر رفراف غوام إلى جزيرة Guam في المحيط الهادئ، حيث كان يعيش في بيئته الطبيعية قبل أن تتراجع أعداده بشكل حاد نتيجة عوامل بيئية، أبرزها انتشار ثعابين الأشجار البنية الغازية، ما أدى إلى اختفائه من البرية.

وتشير بيانات علمية إلى أن جميع الطيور المتبقية حالياً تنحدر من عدد محدود لا يتجاوز الـ 29 طائراً تم إنقاذها في ثمانينات القرن الماضي، ما يجعل برامج الإكثار في الأسر المصدر الأساسي لبقاء هذا النوع.

وأوضح القائمون على البرنامج أن فقس الفرخ الجديد يمثل خطوة مهمة في جهود الحفاظ على الطائر، ويعزز فرص زيادة أعداده تمهيداً لإمكانية إعادة إدخاله إلى بيئته الطبيعية مستقبلاً.

كما شهد البرنامج في عام 2024 إطلاق عدد من الطيور في محمية “بالميرا أتول” بالمحيط الهادئ ضمن تجارب إعادة التوطين، حيث بدأت الطيور بالتكيف والتكاثر في بيئة محمية خالية من المفترسات.

ورغم هذه التطورات، لا يزال الطائر مصنفاً “منقرضاً في البرية” وفق المعايير الدولية، نظراً لعدم عودته إلى موطنه الأصلي في جزيرة غوام، فيما تتواصل الجهود البحثية لمراقبة قدرته على الاستمرار والتكاثر ضمن برامج الحماية.