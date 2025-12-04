باحثون في تايوان يطورون نظاماً للكشف المبكر عن سرطان الكبد

تايبيه-سانا

طور فريق من الباحثين في الجامعة الوطنية بمقاطعة تايوان نظاماً متقدماً يُمكّن من الكشف المبكر عن خطر الإصابة بسرطان الكبد قبل سنوات من ظهوره، بالاعتماد على أربعة مؤشرات أساسية.

وحسب موقع Labmate‑Online البريطاني المتخصص في أخبار المختبرات والبحث العلمي والتقنيات المخبرية، أوضح الباحثون أن نظام “SAFE” الجديد يعتمد في توقعاته على بيانات معيارية تشمل العمر، وزن الجسم، والإصابة بداء السكري، بالإضافة إلى نتائج فحوصات الدم الروتينية مثل إنزيمات الكبد والصفائح الدموية والغلوبيولينات.

وبيّن الفريق أن تجاوز قيمة SAFE حد 100 يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد بمعدل 7.5 مرات، مؤكداً أن هذه الدالة التنبئية أثبتت فعاليتها لدى المرضى المصابين بالتهاب الكبد، وخاصة أولئك المصابين بالكبد الدهني، كما تم تأكيد النتائج من خلال تحليل مجموعة بيانات خارجية تضم أكثر من 120 ألف شخص.

ويأمل الباحثون أن يصبح النظام أداة فعّالة لتحديد الأفراد الذين يحتاجون إلى فحوصات دورية منتظمة، والتمييز بين من يتمتع بخطر منخفض أو معدوم للإصابة بالمرض، بما يعزز من فرص الوقاية والكشف المبكر عن التغيرات المرضية الخطيرة.