دراسة: الرجال ينفقون أكثر من النساء في التسوق بنسبة تصل إلى 5 بالمئة

واشنطن-سانا

كشفت دراسة اقتصادية وسلوكية حديثة أن عمليات التسوق في المتاجر الكبرى تُظهر فروقات واضحة في حجم الإنفاق بين الرجال والنساء، حيث يميل الرجال إلى دفع مبالغ أعلى عند شراء السلة نفسها من المنتجات، وذلك وفقاً لأنماط السلوك الشرائي وطريقة اتخاذ القرار، وليس تبعاً لمستوى الدخل.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية (NBER)، ونقلها موقع “Business Insider” اليوم الإثنين، أن الأسر التي يتولى فيها الرجال مهمة التسوق تسجل ارتفاعاً في الإنفاق بنحو 5 بالمئة مقارنة بالأسر التي تدير فيها النساء عملية الشراء.

وبيّنت الدراسة أن هذا الفارق لا يرتبط باختلاف في الدخل أو طبيعة السلع الأساسية، وإنما يعود إلى سلوك المستهلك أثناء عملية الشراء، إذ يميل الرجال، وفق النتائج، إلى اختيار منتجات أعلى سعراً، إضافة إلى انخفاض مستوى الاستفادة من العروض والخصومات مقارنة بالنساء.

وأضافت: إن هذا النمط يتكرر على نطاق واسع بين المستهلكين، ما يشير إلى أنه سلوك عام وليس حالات فردية، ويرتبط بشكل أساسي بطريقة إدارة قرار الشراء داخل المتاجر.

كما أشارت النتائج إلى أن هذا الاختلاف يُعزى بشكل رئيسي إلى عاملَي الخبرة والتخطيط، حيث يتعامل عدد من الرجال مع التسوق كمهمة سريعة ومباشرة، دون تخصيص وقت كافٍ لمقارنة الأسعار أو البحث عن بدائل أقل تكلفة.

وأكدت أن أنماط التسوق بين الرجال والنساء تختلف بشكل ملحوظ، وهو ما ينعكس على مستوى الإنفاق في المتاجر الكبرى، في حين يعود هذا التفاوت بالدرجة الأولى إلى أسلوب اتخاذ القرار أثناء الشراء أكثر من ارتباطه بمستوى الدخل أو نوع السلع.

وتشير هذه النتائج إلى أن سلوك المستهلك يلعب دوراً أساسياً في تحديد أنماط الإنفاق داخل المتاجر الكبرى، ما يبرز أهمية الوعي بآليات اتخاذ القرار الشرائي لتحقيق استهلاك أكثر كفاءة وترشيداً للإنفاق.