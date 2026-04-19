العثور على سم فئران في طعام الأطفال بالنمسا

فيينا-سانا

أعلنت الوكالة النمساوية للصحة وسلامة الغذاء العثور على مادة سم الفئران في طعام الأطفال، بأحد متاجر ولاية بورغنلاند شرق النمسا.

وحسب الوكالة النمساوية، ضبطت الشرطة عبوة طعام أطفال من ماركة هيب تحتوي على “جزر وبطاطس”، وأظهرت نتائج فحص المنتج وجود مادة سم الفئران.

ووفقاً للمعلومات، تبحث الشرطة عن عبوة ثانية من طعام الأطفال، يُحتمل تلوثها بسم الفئران.

وحسب الوكالة، قد تؤدي المكونات الفعالة في سم الفئران إلى انخفاض قدرة الدم على التجلط لتكون الأعراض على شكل نزيف اللثة، ونزيف الأنف، والكدمات، وغيرها داعية الى مراجعة الطبيب فوراً عند وجودها.