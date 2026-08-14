أوبن إيه آي تطلق وضعاً جديداً لتسريع أداء نموذجها للذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة أوبن إيه آي إطلاق وضع جديد يحمل اسم «ألترافاست» (Ultrafast)، يتيح تسريع أداء نموذجها للذكاء الاصطناعي GPT-5.6 Sol بما يصل إلى 14 ضعفاً مقارنة بالمعالجة التقليدية، في خطوة تهدف إلى توفير استجابات أسرع في عدد من الاستخدامات.

وذكر موقع TechCrunch التقني في تقرير نشره أمس الخميس أن الشركة أوضحت أن الوضع الجديد يمكنه إنتاج ما يصل إلى 750 رمزاً نصياً في الثانية، ما يتيح للنموذج تنفيذ المهام بوتيرة أعلى، ولا سيما في التطبيقات التي تتطلب استجابة شبه فورية.

وأوضحت أوبن إيه آي أن «ألترافاست» يركز على زيادة حجم العمل الذي يمكن إنجازه في الثانية، بدلاً من الاعتماد على نماذج أصغر أو متخصصة فقط للوصول إلى سرعة الاستجابة المطلوبة.

وتشير الشركة إلى إمكانية استخدام الوضع الجديد في عدد من تطبيقات الأعمال، من بينها الاستجابة للحوادث، وخدمة العملاء والدعم الفني، وتحليل الأسواق المالية، والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى مهام أخرى تتطلب معالجة سريعة.

ويعتمد «ألترافاست» في نسخته التجريبية الحالية على شراكة بين أوبن إيه آي وشركة Cerebras المتخصصة في تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي، فيما يقتصر الوصول إليه حالياً على مجموعة محدودة من العملاء.

وتعتزم أوبن إيه آي توسيع نطاق إتاحة الوضع الجديد مع زيادة القدرة الاستيعابية، في وقت تتجه فيه شركات الذكاء الاصطناعي إلى تطوير نماذج تجمع بين الأداء المتقدم وسرعة الاستجابة.