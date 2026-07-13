نجاح طباعة أنسجة للكبد والكلى على متن محطة الفضاء الدولية لأول مرة

واشنطن-سانا

أعلنت شركة أوكسيليوم بيوتكنولوجيز الأمريكية المتخصصة في التصنيع الحيوي والطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد تحقيق إنجاز جديد في مجال التصنيع الحيوي الفضائي، بعد نجاحها في طباعة أنسجة بشرية للكبد والكلى على متن محطة الفضاء الدولية، في خطوة قد تسهم في تطوير تقنيات الطب التجديدي.

وذكر موقع «ناسا ووتش» المتخصص بأخبار الفضاء في تقرير نشره أول أمس، أن الشركة نجحت، خلال مهمة AXLM-3 التي أُطلقت ضمن برنامج «سبيس إكس CRS-34» التابع لوكالة ناسا، في استخدام الطابعة الحيوية المدارية AMP-1 لإنتاج أنسجة للكلى والكبد والغضاريف، إضافة إلى تصنيع 28 غرسة لإصلاح الأعصاب، قبل أن تعود العينات إلى الأرض في السابع عشر من حزيران الماضي.

وأوضح التقرير أن هذه المهمة تمثل أول عملية ناجحة لتصنيع أنسجة الكلى في الفضاء، وأول إنتاج لأنسجة الكبد في بيئة انعدام الجاذبية، كما تعد أول مهمة فضائية تنجح في تصنيع ثلاثة أنواع مختلفة من الأنسجة الحيوية خلال رحلة واحدة.

وأشار إلى أن إنتاج عدة أنواع من الأنسجة، إلى جانب غرسات إصلاح الأعصاب القابلة للاستخدام الطبي، يمثل أول إثبات لإمكان إنشاء منصة فضائية متعددة المنتجات وقابلة للتوسع في مجال التصنيع الحيوي، ما قد يفتح آفاقاً جديدة لإنتاج أنسجة وأعضاء حيوية مخصصة للأبحاث والتطبيقات الطبية مستقبلاً.

ويفتح هذا الإنجاز آفاقاً جديدة للاستفادة من بيئة الفضاء في تطوير تقنيات الطب التجديدي والتصنيع الحيوي.