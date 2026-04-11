شركة أمريكية تطلق روبوت ذكاء اصطناعي لتجديد وصفات أدوية الأمراض النفسية

نيويورك-سانا

طورت شركة أمريكية ناشئة برنامجاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتجديد وصفات بعض الأدوية النفسية، بهدف تسهيل وصول المرضى إلى العلاج وتقليل فترات الانتظار الناتجة عن نقص الأطباء المختصين، ضمن ضوابط تشمل استقرار الحالة الصحية ووجود وصفة سابقة من طبيب نفسي.

ووفقاً لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، فإن شركة “ليجن هيلث” الناشئة ومقرها ولاية يوتا الأمريكية طورت تطبيقاً يتيح عبر روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي تجديد وصفات نحو 15 دواءً لعلاج القلق والاكتئاب على المدى الطويل، في تجربة تمتد لمدة عام، وتشمل فقط المرضى المستقرين صحياً.

ويعتمد الابتكار على تحليل إجابات المرضى وتاريخهم العلاجي لاتخاذ قرار تجديد الوصفة بشكل آلي، ما يسهم في خفض التكاليف وتسريع الحصول على العلاج، مع الإبقاء على شرط التشخيص الأولي من طبيب مختص لضمان السلامة الطبية.

بدوره حذر البروفيسور “لودوفيك سامالين” الطبيب النفسي في مستشفى جامعة كليرمون فيران الفرنسية والمتخصص في التكنولوجيا الرقمية في مجال الصحة النفسية، من غياب دراسات كافية لتقييم سلامة المشروع، مشيراً إلى أنه لا يصنف كجهاز طبي ولا يخضع لرقابة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ما يزيد المخاوف على المرضى، كما انتقد تبسيط العلاج النفسي، مؤكداً أنه لا يقتصر على الأدوية، بل يشمل تقييماً شاملاً ودعماً للجوانب الاجتماعية والمهنية.

يشار إلى أن هذا التوجه يأتي في ظل تزايد الاعتماد عالمياً على تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، ولا سيما في مجال الصحة النفسية، لمواجهة الضغط المتزايد على الخدمات الطبية ونقص الكوادر المتخصصة، في إطار البحث عن حلول توازن بين تسهيل الوصول إلى العلاج وضمان سلامة المرضى.