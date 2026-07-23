العثور على حطام طائرة مفقودة بعد 74 عاماً

واشنطن-سانا

أعلن فريق بحث دولي العثور على حطام طائرة ركاب تابعة لشركة “بان أمريكان” تحطمت في المحيط الأطلسي قرب بورتوريكو عام 1952، في اكتشاف أنهى لغزاً استمر 74 عاماً.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أن الفريق عثر على طائرة “بان إم دوغلاس كليبر إنديفور” بعد سبعة عقود من سقوطها قبالة سواحل بورتوريكو أثناء رحلة كانت متجهة إلى نيويورك، مشيرةً إلى أن الصور عالية الدقة أظهرت بقاء شعار الشركة واسم الطائرة واضحين على الحطام.

وعُثر على الطائرة على عمق يقارب 610 أمتار وقد انقسم هيكلها إلى جزأين.

وجاء الاكتشاف ثمرة بحث استمر سبع سنوات قادته مؤسسة Air/Sea Heritage Foundation بالتعاون مع قناة Discovery وشركة Deep SeaVision التي استخدمت مركبات بحرية ذاتية القيادة مزودة بسونار متطور لمسح قاع المحيط.

واستعان الفريق بأرشيف شركة “بان أمريكان” وسجلات خفر السواحل الأمريكي ووثائق مجلس الطيران المدني، إضافة إلى خريطة رسمها طيارون في سلاح الجو الأمريكي شهدوا الحادث عام 1952، ما ساعد في تضييق نطاق البحث.

وكانت الطائرة أقلعت من بورتوريكو متجهة إلى نيويورك قبل أن تفقد محركيها وتسقط في البحر بعد دقائق من الإقلاع، لتغرق خلال ثلاث دقائق فقط، وأسفر الحادث عن مقتل 52 شخصاً ونجاة 12 راكباً وخمسة من أفراد الطاقم.

وتسببت الكارثة في تغيير قواعد الطيران وأسهمت في ترسيخ إجراءات السلامة التي أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من كل رحلة جوية.