خبراء يحذرون من ضعف الوعي بعلاقة اللحوم المصنعة بسرطان القولون

واشنطن-سانا

أظهرت بيانات حديثة وجود فجوة في الوعي العام حول أحد أبرز عوامل الخطر المرتبطة بسرطان القولون، رغم توافر أدلة علمية متزايدة تؤكد تأثيره على الصحة.

وذكر موقع ScienceDaily العلمي، نقلاً عن استطلاع أجرته “لجنة الأطباء للطب المسؤول” الأمريكية التي تُعنى بالبحوث الطبية وتعزيز الطب الوقائي والتوعية الصحية، أن نحو نصف الأمريكيين لا يدركون أن تناول اللحوم المصنعة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وبيّن الاستطلاع، الذي شمل 2202 شخص بالغ، أن مستوى الوعي يمكن أن يتحسن بسرعة، إذ أبدى نحو ثلثي المشاركين تأييدهم لوضع تحذيرات صحية على هذه المنتجات بعد اطلاعهم على المخاطر.

وحذر خبراء من أن هذا النقص في المعرفة يأتي في وقت يشهد فيه المرض ارتفاعاً ملحوظاً، بما في ذلك بين الأشخاص دون سن الخمسين، حيث بات من أبرز أسباب الوفاة المرتبطة بالسرطان في هذه الفئة.

كما أظهرت النتائج أن نحو شخص واحد فقط من كل ثلاثة، تلقى معلومات من متخصصين صحيين حول العلاقة بين النظام الغذائي وسرطان القولون، ما يعكس ضعف التوعية الصحية في هذا المجال.

وتشير دراسات سابقة إلى أن تعديل النمط الغذائي يمكن أن يسهم في تقليل المخاطر، إذ ترتبط الأنظمة الغذائية النباتية بانخفاض خطر الإصابة بنسبة تصل إلى 22%، فيما يلعب تناول الألياف دوراً مهماً في الحد من تطور الزوائد اللحمية التي قد تسبق الإصابة بالسرطان.