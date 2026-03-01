غوغل تطلق النسخة التجريبية الثانية من “أندرويد 17” بميزات جديدة وتحسينات أمنية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل إطلاق النسخة التجريبية الثانية من نظام “أندرويد 17” للأجهزة المؤهلة من هواتف “بيكسل” ضمن برنامج أندرويد التجريبي، في إطار جهودها لتحسين الأداء وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتطوير أدوات الخصوصية والأمان.

وذكرت الشركة في مدونة مطوري أندرويد أن التحديث يتضمن مزايا جديدة، من بينها إمكانية إنشاء فقاعات عائمة للتطبيقات عبر الضغط المطوّل على أيقونة التطبيق في شريط المهام، بما يتيح استخدام التطبيقات ضمن وضع النوافذ المتعددة، إضافة إلى توسيع حماية رسائل التحقق لمرة واحدة (OTP) للحد من محاولات الاحتيال الرقمي.

كما يشمل التحديث واجهة برمجة تطبيقات جديدة باسم “EyeDropper” تتيح اختيار لون من أي بكسل على الشاشة دون الحاجة إلى أذونات إضافية، إلى جانب إعادة تصميم أداة اختيار جهات الاتصال لتوفير وصول مؤقت ومحدود للبيانات.

وأضافت غوغل واجهة “Handoff” التي تسمح باستئناف المهام بين أجهزة أندرويد المختلفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين الهواتف والأجهزة اللوحية والقابلة للطي.

ومن المتوقع أن تواصل الشركة توسيع نطاق الاختبارات خلال الفترة المقبلة تمهيداً لإطلاق النسخة المستقرة من النظام رسمياً.