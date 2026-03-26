دراسة تكشف آلية بيولوجية وراء شراسة سرطان الرئة صغير الخلايا

برلين-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن آلية بيولوجية جديدة قد تفسر شراسة سرطان الرئة صغير الخلايا وسرعة انتشاره، في خطوة قد تسهم في تحسين فهم هذا النوع العدواني من السرطان.

ووفقاً لما نقله موقع “ScienceDaily”، المتخصص في نشر أخبار الأبحاث العلمية الحديثة، أظهرت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة كولونيا في ألمانيا، أن غياب بروتين “كاسبيز-8” المسؤول عن موت الخلايا المبرمج يؤدي إلى تنشيط نوع من الموت الالتهابي يُعرف بالنخر المبرمج، ما يخلق بيئة تضعف الجهاز المناعي، وتُسهّل نمو الأورام.

وبيّنت النتائج المنشورة في مجلة “Nature Communications” العلمية، أن هذه البيئة الالتهابية تدفع الخلايا السرطانية إلى اكتساب خصائص شبيهة بالخلايا العصبية، ما يعزز قدرتها على الانتشار ويرتبط بعودة المرض بعد العلاج.

واعتمد الباحثون في دراستهم على نماذج فئران معدلة وراثياً لمحاكاة تطور المرض، مشيرين إلى أن هذه النتائج قد تفتح المجال أمام تطوير علاجات أكثر فاعلية، وتحسين أساليب الكشف المبكر، رغم الحاجة إلى التحقق منها عبر تجارب سريرية على البشر.

ويُعد سرطان الرئة صغير الخلايا من أكثر أنواع السرطان عدوانية، نظراً لسرعة انتشاره، وارتفاع احتمالات عودته بعد العلاج.