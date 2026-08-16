إيقاظ دب قطبي نائم يكلف سائحاً آلاف الدولارات في أرخبيل سفالبارد

أوسلو-سانا

فرضت السلطات النرويجية غرامة قدرها 50 ألف كرونة نرويجية نحو 5295 دولاراً أمريكياً على سائح، بعد أن تعمد استخدام بوق سفينة لإيقاظ دب قطبي كان نائماً على شاطئ أحد المضائق النائية في أرخبيل سفالبارد بالقطب الشمالي.

وذكر موقع «Nordnes Republikken» النرويجي في تقرير نشره أمس السبت أن الحادثة وقعت في آب الجاري، عندما كانت سفينة تبحر في مضيق لومفيوردن، أحد أجزاء مضيق هينلوبن الذي يفصل بين اثنتين من أكبر جزر سفالبارد، حيث شاهد الركاب دباً قطبياً نائماً على الشاطئ، قبل أن يطلق أحدهم بوق السفينة، ما أدى إلى إيقاظ الدب ودفعه إلى الابتعاد عن المكان.

وأشار الموقع إلى أن ركاباً آخرين أبلغوا مكتب حاكم سفالبارد بالحادثة، ما أدى إلى فتح تحقيق خلص إلى أن إطلاق البوق كان متعمداً ويشكل إزعاجاً للحيوان بالمخالفة لقواعد حماية الحياة البرية في الأرخبيل.

وبموجب قانون حماية البيئة في سفالبارد، فُرضت الغرامة على المخالف بسبب الإزعاج غير الضروري للدب القطبي أو استدراجه أو مطاردته، وقد وافق السائح على الغرامة ودفعها.

وشددت السلطات النرويجية القواعد المتعلقة بالاقتراب من الدببة القطبية اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2025، إذ يتعين الحفاظ على مسافة لا تقل عن 300 متر منها، وترتفع المسافة إلى 500 متر خلال الفترة الممتدة من الأول من آذار إلى 30 حزيران، التي تعد من أكثر الفترات حساسية لتعرضها للإزعاج.

وتضم سفالبارد نحو 300 دب قطبي، وتأتي الإجراءات النرويجية المشددة في إطار حماية الدببة القطبية والحد من تأثير السياحة والأنشطة البشرية على حياتها، ولا سيما مع تزايد الرحلات السياحية إلى سفالبارد لمشاهدة الحياة البرية القطبية.

