ميتا تعتزم إيقاف دعم «Horizon Worlds» على نظارات الواقع الافتراضي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة «ميتا» عزمها إيقاف دعم تطبيق «Horizon Worlds» على نظارات الواقع الافتراضي، في خطوة تعكس تحولاً في استراتيجيتها نحو التركيز على المنصات المحمولة.

ووفقاً لما أورده موقع «The Verge» التقني، حددت الشركة جدولاً زمنياً لإنهاء الخدمة، يتضمن وقف عرض العوالم والفعاليات عبر متجر «Quest» في الـ31 من آذار 2026، على أن يتم حذف التطبيق نهائياً من نظارات الواقع الافتراضي في الـ15 من حزيران من العام نفسه.

وأشارت «ميتا» إلى أن القرار يأتي في ظل تزايد استخدام النسخة المحمولة خلال الفترة الماضية، ما دفعها إلى تبني استراتيجية تركز على الهواتف الذكية كمنصة رئيسية للتجربة.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى إيقاف عدد من الميزات المرتبطة بالتفاعل داخل البيئات الافتراضية، مع استمرار إمكانية الوصول إلى التطبيق عبر أجهزة «أندرويد» و«iOS».

ويعكس هذا التوجه إعادة ترتيب أولويات الشركة، مع التركيز على التقنيات الأكثر انتشاراً، مثل الذكاء الاصطناعي والأجهزة الذكية، بدلاً من الاعتماد الكامل على الواقع الافتراضي.

