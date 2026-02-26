دراسة يابانية: المشي المتقطع في صدارة أساليب اللياقة لعام 2026

طوكيو-سانا

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة شينشو اليابانية حول توجهات اللياقة البدنية لعام 2026، تحولاً ملحوظاً من التركيز على التمارين المكثفة إلى اعتماد أنماط رياضية تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وإطالة العمر.

وبيّنت الدراسة أن أسلوب “المشي الياباني” المتقطع، القائم على التناوب بين ثلاث دقائق من المشي السريع وثلاث دقائق من المشي البطيء لمدة 30 دقيقة، يسهم في تحسين قوة العضلات والقدرة التنفسية وخفض ضغط الدم عند ممارسته أربع مرات أسبوعياً على الأقل.

وذكر التقرير السنوي للياقة البدنية الصادر على الموقع الرسمي لشركة “PureGym” الدولية، أن الاهتمام بهذا النمط من المشي ارتفع بنسبة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة، فيما واصلت تمارين “البيلاتس” تعزيز حضورها، مسجلة زيادة ملحوظة منذ عام 2024 نظراً لدورها في تحسين القوة والمرونة وحماية المفاصل.

كما أشارت النتائج إلى تزايد استخدام التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في برامج التدريب الرياضي، عبر تطبيقات متخصصة تتيح تحليل الأداء وتقديم ملاحظات فورية، ما يساعد المتدربين على تعديل تمارينهم وتحسين نتائجهم بصورة أكثر أماناً واستدامة.

وخلصت الدراسة إلى أن الجمع بين المشي المتقطع وتمارين البيلاتس المدعومة بالتقنيات الذكية، يشكل نهجاً متكاملاً للياقة البدنية المستدامة، يركز على تعزيز الصحة العامة والتحمل وجودة الحياة، بعيداً عن التمارين الشديدة والإجهاد المفرط.

وتُعدّ شركة PureGym من كبرى سلاسل الأندية الرياضية في المملكة المتحدة وأوروبا، وتتبنّى نموذج الاشتراك منخفض التكلفة مع اعتماد أنظمة تشغيل رقمية وخدمة ذاتية على مدار الساعة، وتصدر الشركة تقارير دورية متخصصة تستند إلى بيانات استخدام مشتركيها واستطلاعات رأي، لرصد اتجاهات اللياقة البدنية وأنماط التمرين الحديثة.