إنشاء مجلس منحوت داخل جبل في حوطة بني تميم بالسعودية

الرياض-سانا

أنجز مواطن سعودي مشروعاً فريداً تمثل في إنشاء مجلس منحوت داخل أحد الجبال الصخرية في مزرعته بمحافظة حوطة بني تميم، الواقعة على بعد نحو 120 كيلومتراً جنوب العاصمة الرياض، حيث أصبح يعرف بين الأهالي والزوار باسم “مجلس الكهف”.

وذكرت شبكة CNN الإخبارية أن صاحب المزرعة سعود العثمان أوضح أن تنفيذ المجلس استغرق أكثر من عام، بمشاركة مقاولين ومختصين، ليظهر بهذا التصميم المميز قبيل حلول شهر رمضان.

ويمتد المجلس داخل الجبل بطول 29 متراً، وعرض 21 متراً، وبارتفاع يصل إلى 9 أمتار، فيما غُطيت واجهته بالزجاج المقوّى للحفاظ على برودته الطبيعية مع الحفاظ على طابعه المتناغم مع البيئة الجبلية المرتبطة، بسلسلة جبال طويق في المنطقة.

وأشار العثمان إلى أن تسوية أرضية المجلس كانت من أبرز التحديات خلال التنفيذ، إذ جرى العمل عليها عبر عدة مراحل حتى أصبحت مساحة واحدة متوازنة تتجاوز 600 متر مربع.

ويأمل صاحب المشروع أن يسهم هذا المجلس في إبراز الطابع التراثي للمحافظة، وأن يصبح معلماً مميزاً يعكس ارتباط العمارة المحلية ببيئتها الطبيعية وقيم الضيافة المتجذرة في المجتمع السعودي.