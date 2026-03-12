دراسة أمريكية: تناول اللوز يومياً قد يخفف الالتهاب لدى المصابين بالسمنة

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة سريرية أجراها باحثون في جامعة ميسوري الأمريكية، أن تناول اللوز يومياً قد يسهم في خفض مستويات بعض الجزيئات المرتبطة بالالتهاب لدى الأشخاص المصابين بالسمنة.

وذكر موقع روسيا اليوم أن الدراسة شملت 69 شخصاً بالغاً تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عاماً، حيث قُسم المشاركون إلى مجموعتين؛ تناولت الأولى نحو 57 غراماً من اللوز يومياً، بينما تناولت الثانية وجبة خفيفة من البسكويت ذات سعرات حرارية مماثلة، مع استمرار المشاركين في نظامهم الغذائي المعتاد لمدة ستة أسابيع.

وأظهرت النتائج المنشورة في مجلة Nutrients العلمية انخفاض مستويات عدد من الجزيئات المرتبطة بالالتهاب المزمن لدى مجموعة اللوز، من بينها إنترلوكين-6 (IL-6) وعامل نخر الورم ألفا (TNF-α) وإنترفيرون غاما (IFN-γ)، وهي مركبات ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري لدى المصابين بالسمنة.

ورجح الباحثون أن يعود هذا التأثير إلى احتواء اللوز على دهون غير مشبعة وألياف غذائية وفيتامين “E” ومعادن مفيدة، مؤكدين أن إدراجه ضمن النظام الغذائي قد يكون خطوة بسيطة للمساعدة في تقليل الالتهاب المرتبط بالسمنة، مع الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج.

والسمنة حالة صحية تتمثل في تراكم مفرط للدهون بالجسم، ما قد يزيد خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.