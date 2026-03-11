دراسة: مستخدمو اليد اليسرى يتمتعون بقدرة تنافسية أعلى

روما-سانا

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كييتي-بيسكارا الإيطالية، أن الأشخاص الذين يفضلون استخدام اليد اليسرى يتمتعون بمستوى أعلى من التنافسية، مقارنة بمستخدمي اليد اليمنى.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن قلة عدد العُسر تمنحهم أحياناً أفضلية في بعض الرياضات، والمواجهات التنافسية، إذ يشكل أسلوبهم غير المعتاد عنصر مفاجأة للمنافسين.

وأشارت الدراسة إلى أن استخدام اليد اليسرى قد يرتبط بعوامل بيولوجية، منها تعرض الجنين لمستويات معينة من هرمون التستوستيرون، كما تبين أن نسبة العُسر بين الرجال أعلى منها لدى النساء.

والعُسر هم الأشخاص الذين يفضلون استخدام اليد اليسرى في الأنشطة اليومية، مثل الكتابة والأكل، مستفيدين من اختلاف أسلوبهم الحركي، علماً أنهم يشكلون نحو 10 بالمئة من سكان العالم.