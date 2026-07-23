موافقة أوروبية على تقنية مبتكرة لاستعادة جزء من البصر لدى مرضى التنكس البقعي

واشنطن-سانا

حصلت شركة Science Corporation الأمريكية، المتخصصة في تطوير تقنيات واجهات الدماغ والحاسوب، على موافقة الجهات التنظيمية الأوروبية للأجهزة الطبية لطرح نظام PRIMA، الذي يعتمد على شريحة إلكترونية دقيقة تُزرع في العين ونظارات ذكية مزودة بكاميرا، بهدف مساعدة المصابين بفقدان البصر الناجم عن التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر على استعادة جزء من قدرتهم البصرية.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أمس الأربعاء، أن النظام حصل أيضاً على تصنيف خاص من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، بما قد يسرّع إجراءات مراجعته تمهيداً لاستخدامه في علاج بعض حالات فقدان البصر الناتجة عن أمراض الشبكية، في خطوة تعزز تطبيق تقنيات الرؤية الاصطناعية في الممارسة السريرية.

ويعمل نظام PRIMA من خلال زرع شريحة إلكترونية صغيرة خلف الشبكية في عملية جراحية تستغرق نحو ساعة، ثم يرتدي المريض نظارات مزودة بكاميرا تلتقط المشاهد المحيطة وتنقلها إلى الشريحة، التي تحفز الخلايا المتبقية في الشبكية لإنتاج إشارات بصرية تساعد على استعادة قدر محدود من الرؤية.

وأوضح ماكس هوداك، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، أن الجهاز حقق نتائج مشجعة خلال التجارب السريرية، حيث تمكن عدد من المرضى من إنجاز مهام لم يكونوا قادرين على أدائها سابقاً، مثل قراءة نصوص طويلة، وحل الكلمات المتقاطعة وألعاب السودوكو، فيما استطاع أحدهم رسم لوحة فنية.

ويُعد التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر من أكثر أسباب فقدان البصر شيوعاً لدى كبار السن، إذ يؤدي إلى تلف المنطقة المركزية من الشبكية، ما يسبب صعوبات في القراءة والتعرف على الوجوه وأداء الأنشطة اليومية التي تتطلب رؤية دقيقة.