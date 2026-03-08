دراسة: السلوك العدواني في المراهقة قد يرتبط بمشكلات صحية مبكرة

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن المراهقين الذين يظهرون ميولاً عدوانية قد يواجهون تسارعاً في الشيخوخة البيولوجية، ومشكلات صحية جسدية في مراحل لاحقة من حياتهم، ما يشير إلى وجود علاقة بين السلوك العدواني في سن مبكرة، والصحة على المدى الطويل.

ووفقاً لما نشرته مجلة علم النفس الصحي الأمريكية، أجرى باحثون من جامعة فيرجينيا دراسة شملت 121 طالباً في المرحلة المتوسطة، حيث بينت النتائج أن ارتفاع مستويات العدوان في سن المراهقة المبكرة يرتبط بزيادة العمر البيولوجي، وارتفاع مؤشر كتلة الجسم عند بلوغ سن الثلاثين.

وأوضحت الدراسة أن المراهقين ذوي السلوك العدواني يميلون مع مرور الوقت إلى الدخول في صراعات متكررة مع الأهل والأصدقاء، مشيرةً إلى أن هذه المشكلات في العلاقات الاجتماعية قد تسهم في تسارع الشيخوخة البيولوجية.

وتؤكد هذه النتائج أن تعزيز العلاقات الصحية ودعم المراهقين في بناء تواصل اجتماعي إيجابي منذ سن مبكرة قد يسهم في الحد من المخاطر الصحية طويلة الأمد، مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.