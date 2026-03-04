ابتكار نظام اتصالات ليزري عالي السرعة لنقل البيانات والتحكم بالأجهزة

بكين-سانا

ابتكر باحثون نظام اتصالات ليزري جديداً، يتيح سرعة نقل بيانات عالية بموثوقية كبيرة، وزمن منخفض للاستجابة، ما يتيح التحكم بالأجهزة، ونقل المعلومات بشكل شبه فوري في مجالات متعددة مثل الفضاء، والطيران، والاتصالات البحرية.

وذكرت وكالة “تاس” الروسية أن هذا الابتكار جاء ضمن دراسة نشرت في المجلة العلمية البريطانية “Nature Communications”، حيث أكد الباحثون أن الاتصالات الليزرية يمكن أن توفر أداءً أسرع، وأكثر كفاءة، مقارنة بوسائل الاتصال التقليدية.

وأوضح الباحثون أن التقنية الجديدة تعتمد على إشارات ليزرية قادرة على تجاوز الاختناقات التي تعاني منها شبكات الاتصال الراديوية، ما يسمح بنقل البيانات بسرعة كبيرة ويعزز استقرار الاتصال.

وأشاروا إلى أن هذا النظام قد يفتح آفاقاً جديدة في الاتصالات الفضائية والبحرية، إضافة إلى تطبيقاته المحتملة في مجالات النقل الذكي، والاتصالات العسكرية والطبية.

ويأتي تطوير هذه التقنية في ظل الطلب المتزايد عالمياً على نقل البيانات بسرعات أعلى، ولا سيما مع التوسع في استخدام الأقمار الصناعية، وأنظمة التحكم عن بعد، حيث يمكن للاتصالات الليزرية أن توفر استقراراً أكبر وتقليل التداخلات، والتأخير في نقل المعلومات مقارنةً بالتقنيات التقليدية.

