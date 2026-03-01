دراسة: الاستيقاظ المبكر والنشاط البدني يرتبطان بانخفاض خطر التصلّب الجانبي الضموري

بكين-سانا

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة تشجيانغ الصينية أن الاستيقاظ المبكر، وممارسة النشاط البدني قد يرتبطان بانخفاض خطر الإصابة بمرض التصلّب الجانبي الضموري (ALS)، وهو مرض عصبي تنكسي يؤدي إلى تلف الخلايا العصبية المسؤولة عن الحركة، ويتسبب بفقدان تدريجي للقدرة على الحركة والتنفس.

ووفقاً للدراسة المنشورة على موقع الأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب، تابع الباحثون نحو 500 ألف شخص على مدى 14 عاماً، وقارنوا بين من يتبعون نمطاً صباحياً في الاستيقاظ والنشاط، وآخرين يفضلون السهر، والنشاط المسائي.

وأشارت النتائج إلى أن الأشخاص الذين يستيقظون مبكراً كانوا أقل عرضة للإصابة بالمرض بنسبة 20 بالمئة، في حين انخفض خطر الإصابة بنسبة 26 بالمئة لدى الأفراد الذين يمارسون نشاطاً بدنياً مرتفعاً مقارنةً بالأقل نشاطاً.

ولفت الباحثون إلى أن هذه النتائج تُظهر وجود ارتباط بين نمط الحياة وخطر الإصابة بالمرض، من دون أن تثبت علاقة سببية مباشرة.

يُذكر أن مرض التصلّب الجانبي الضموري يصيب خلايا الدماغ والحبل الشوكي تدريجياً، وغالباً ما يؤدي إلى الوفاة خلال فترة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام بعد التشخيص.