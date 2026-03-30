إنفيديا تكشف تقنية جديدة لتعزيز واقعية الرسوم في ألعاب الفيديو بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “إنفيديا” الأمريكية إطلاق تقنية “DLSS 5” الجديدة، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإعادة بناء الصور بطريقة توليدية، ما يتيح لبطاقات الرسوميات تقديم مستويات عالية من الواقعية البصرية دون زيادة كبيرة في استهلاك الموارد.

ووفقاً لما نقله موقع “The Verge” المتخصص بأخبار التكنولوجيا، تمثل التقنية نقلة نوعية مقارنة بالإصدارات السابقة، إذ لا تقتصر على تحسين الدقة أو الحواف، بل تستخدم شبكات عصبية لإعادة بناء تفاصيل المشاهد، بما في ذلك المواد والإضاءة، ما يمنح الألعاب جودة بصرية متقدمة تتجاوز ما هو موجود في التصميم الأصلي.

وأشارت تقارير صادرة عن استوديوهات تطوير ألعاب، بينها “كابكوم” و”يوبيسوفت”، إلى أن هذه التقنية قد تسهم في خفض تكاليف الإنتاج، ما يتيح لشركات أصغر تقديم ألعاب بجودة بصرية عالية كانت تقتصر سابقاً على كبرى الشركات، في حين أوضحت إنفيديا أن الاستفادة الكاملة من هذه الميزة تتطلب بطاقات “RTX 50” من الجيل الجديد.

ويرى خبراء أن “DLSS 5” تمثل مرحلة متقدمة في توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل صناعة الألعاب، إلا أنهم أشاروا إلى احتمال أن تؤدي هذه التقنيات إلى تقارب في الأساليب البصرية للألعاب، ما يثير نقاشاً حول تأثير الخوارزميات في الطابع الفني والإبداع البشري في هذا المجال.