مراجعة علمية: محلول السكروز يخفف ألم الإجراءات الطبية لدى حديثي الولادة

لندن-سانا

أظهرت مراجعة علمية حديثة، أن إعطاء بضع قطرات من محلول السكروز (السكر) لحديثي الولادة قبل الإجراءات الطبية، مثل سحب عينات الدم، يسهم في تخفيف الألم، ولا سيما لدى الرضع في وحدات العناية المركزة.

وبحسب موقع شبكة Cochrane المتخصص في مراجعات الأدلة الطبية، شملت المراجعة 29 تجربة سريرية ضمت أكثر من 2700 رضيع من المبتسرين ومكتملي النمو، وأظهرت أن السكروز يقلل الألم أثناء الإجراء وبعده مباشرة، مقارنة بعدم تقديم أي تدخل أو الاكتفاء بالماء أو الرعاية المعتادة.

ويخضع حديثو الولادة لإجراءات متكررة قد تكون مؤلمة، في وقت لا تزال فيه أنظمة تنظيم الألم لديهم غير مكتملة النضج، ما قد يجعلهم أكثر تأثراً بالألم، وهو ما دفع الباحثين إلى التأكيد على أهمية الوقاية منه والحد من آثاره المحتملة على النمو.

وأشارت النتائج إلى أن فعالية السكروز تزداد عند دمجه مع وسائل بسيطة مثل المص غير الغذائي باستخدام اللهاية، من دون تسجيل آثار جانبية فورية عند استخدامه بالكميات المخصصة لتسكين الألم.

ودعا الباحثون إلى وضع بروتوكولات واضحة تحدد جرعة السكروز وتوقيت إعطائه قبل الإجراءات المؤلمة، مع التأكيد على ضرورة إجراء دراسات إضافية لرصد الآثار طويلة الأمد للاستخدام المتكرر، وخاصة لدى الرضع الذين يمكثون فترات طويلة في وحدات العناية المركزة.

يذكر أن المراجعة أُجريت ضمن شبكة كوكرين (Cochrane) الدولية المستقلة ومقرها لندن، وأعدّها فريق من الباحثين المنضوين تحت مجموعة كوكرين لحديثي الولادة، بالاستناد إلى تحليل نتائج تجارب سريرية منشورة في مراكز وجامعات مختلفة حول العالم، وفق منهجيات علمية صارمة لتقييم فعالية التدخلات العلاجية وسلامتها.