تقنية ثلاثية الأبعاد تكشف خريطة دقيقة لبنية الكبد ووظائفه

واشنطن-سانا

أعاد فريق من كلية الطب بجامعة واشنطن بناء نسيج الكبد البشري بتقنية ثلاثية الأبعاد وعلى مستوى الخلية الواحدة، في إنجاز يقرّب العلماء من إعداد “مخطط هندسي” دقيق لهذا العضو الحيوي المعقّد.

واعتمد الباحثون على تقنيات تصوير متقدمة وتحليلات حاسوبية لإنتاج خرائط مجهرية تُظهر فصوص الكبد وشبكات الأوعية الدموية والقنوات الصفراوية، بما يكشف العلاقة الدقيقة بين البنية والوظيفة.

كما بيّنت النماذج ثلاثية الأبعاد التغيرات البنيوية التي يُحدثها تليّف الكبد، ومنها اضطراب الشبكات الوعائية وتراجع كفاءة بعض الخلايا المتخصصة، ما يفسر جانباً من تدهور وظائفه في المراحل المتقدمة، ويمهّد لتطوير الطباعة الحيوية لأعضاء بديلة أكثر دقة.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Science Advances العلمية، حيث أوضح الباحثون أن الخرائط الجديدة، المعروفة باسم “Liver Map pipeline”، توفر تصوراً مكانياً متعدد المقاييس لبنية الكبد، ما قد يعزز فهم آليات المرض ويحسّن أدوات التشخيص ويدعم أبحاث تصنيع أعضاء قابلة للزرع مستقبلاً.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة نوعية نحو فهم أدق لكيفية عمل الكبد في حالتي الصحة والمرض، ويفتح آفاقاً واعدة لتطوير علاجات أكثر استهدافاً، وصولاً إلى إمكانية إعادة بناء أعضاء تحاكي الطبيعة في بنيتها ووظيفتها.