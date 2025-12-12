أبواب ذكية… قفزة جديدة في أتمتة المنازل

واشنطن-سانا

كشفت الشركة الأمريكية الناشئة «دوما (Doma)» المتخصّصة في تقنيات المنازل الذكية عن أول خط إنتاج لها للأبواب الذكية، في خطوة تمثل نقلة نوعية في عالم المنازل الذكية، حيث تُدمج الأتمتة بشكل سلس ضمن بيئة المعيشة بدل الاعتماد على أجهزة متفرقة.

ووفق تقرير مجلة «فاست كومباني» الأمريكية المتخصصة في الأعمال، الابتكار، والتكنولوجيا، تأتي هذه الأبواب مزودة بتقنيات متقدمة للتعرف على صاحب المنزل من خلال شاشة دائرية على السطح الخارجي، إلى جانب خمس طرق وصول إضافية تشمل البلوتوث، وأجهزة استشعار المواقع، ورمز الاستجابة السريعة، وإدخال كلمة المرور، والاتصال بالإنترنت.

ويحتوي الداخل على شاشة أكبر تعمل كلوحة تحكم لمراقبة الباب والبث المباشر للفيديو، فيما تحمي مستشعرات الرادار الإلكترونية المحرك وتضمن عمل الباب يدوياً عند الحاجة، وهو ابتكار حصلت الشركة على براءة اختراع له.

وتتميز الأبواب باندماج سلس مع الإطارات القياسية ونظام الكهرباء المنزلي، إضافة إلى بطارية احتياطية توفر طاقة لمدة تصل إلى 30 يوماً، ما يضمن استمرار عمل النظام أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

يذكر أنه من المقرر إطلاق مبيعات الأبواب الذكية صيف 2026، على أن تعلن «دوما» لاحقاً عن خط إنتاج النوافذ الذكية التي تستخدم تقنيات مماثلة لتعزيز الأمن والتحكم في المناخ وجودة الهواء داخل المنزل.