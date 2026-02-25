دراسة: اللبن والأطعمة المخمّرة تدعم صحة القلب وتخفض الكوليسترول

لندن-سانا

أظهرت دراسة حديثة أنجزها باحثون من جامعة نيوكاسل في بريطانيا أن تناول الأطعمة المخمّرة الغنية بالبكتيريا النافعة، وفي مقدمتها اللبن، قد يسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتعزيز صحة القلب، إلى جانب تحسين توازن السكر في الدم، ودعم التحكم بالوزن.

وأوضح الباحثون أن الأغذية المحتوية على البروبيوتيك، وهي كائنات دقيقة حية تعزز التوازن البكتيري في الأمعاء، ترتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، وانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

ووفقاً لما أورده موقع «ديلي ميل»، فإن الأطعمة المخمّرة مثل اللبن والعجين المخمّر تساعد في دعم صحة الجهاز الهضمي، لاحتوائها على ألياف قابلة للذوبان تسهم في الحد من امتصاص الكوليسترول الضار في مجرى الدم، ما ينعكس إيجاباً على مستوياته.

وأشار الباحثون إلى أن الاستهلاك المنتظم لهذه الأطعمة ارتبط بتحسن مؤشرات السكر في الدم، وارتفاع الكوليسترول الجيد، إضافة إلى انخفاض الوزن، ومحيط الخصر لدى المشاركين بالدراسة.

يذكر أن عملية التخمير تعزز إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة في القولون، ما يساعد في تنظيم التمثيل الغذائي، وتقليل الالتهاب، ويعود بفوائد صحية على القلب.