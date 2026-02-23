دراسة جديدة تكشف لغة النحل السرية

أوتاوا-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن للنحل داخل الخلية مكاناً محدداً يعرف بـ “ساحة الرقص”، حيث يؤدي النحل رقصاته للتواصل مع باقي أفراد الخلية حول مواقع الرحيق وحبوب اللقاح، لتظل هذه المنطقة ثابتة تقريباً لجميع العروض.

وأجريت الدراسة بإشراف “بايرون فان نيست” من جامعة مانيتوبا، كندا، ونشرت نتائجها في المجلة العلمية الأمريكية “بلاس ون”.

وأوضح الباحثون أن جميع رقصات النحل في خلايا ذات جدران زجاجية حدثت ضمن نفس المنطقة المحدودة، حيث تابعوا أكثر من 7000 رقصة، وسجلوا نحو 90 % منها تجري في هذه “الساحة” نفسها، مؤكدين أنها سمة مميزة للخلية.

وأظهرت التجارب أن شكل وحجم “ساحة الرقص” يمكن أن يتغير حسب حجم الخلية، فكانت أطول وأضيق في الخلايا الصغيرة، كما أوضحت أن الأرضية نفسها قد تدور خلال اليوم لتوفير مساحة كافية للنحل خلال ساعات الذروة.

وتعتبر هذه الطريقة وسيلة للنحل لتحديد مواقع الغذاء بسرعة، ولتسهيل التعرف على المرشدين بين النحلات الجديدة، فيما يتيح هذا الاكتشاف للباحثين مقارنة خلايا النحل في المزارع والمختبرات والمستعمرات البرية باستخدام معيار موحد، ما سيساعد على فهم أفضل لكيفية تواصل النحل فيما بينها، وآليات حياتها الخفية داخل الخلية.