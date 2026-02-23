فقدان روبوت بشري توازنه خلال عرض في الصين وإصابة أحد الحضور

بكين-سانا

أُصيب رجل بنزيف في أنفه إثر فقدان روبوت شبيه بالبشر توازنه خلال عرض أمام جمهور في الصين، وفق مقطع فيديو جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

وذكر موقع TechSpot المتخصص بأخبار التكنولوجيا أن الروبوت من طراز Unitree G1، الذي تطوره شركة Unitree Robotics، كان يؤدي عرضاً حركياً قبل أن يسقط أرضاً، وأثناء محاولته النهوض بدأ بتحريك أطرافه بصورة غير منضبطة، ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص القريبين منه.

ويُظهر الفيديو محاولة رجل يُعتقد أنه مشغّل الروبوت الإمساك به لمنعه من السقوط، إلا أن حركات الروبوت الارتدادية أصابته مباشرة، قبل أن يظهر لاحقاً جالساً وهو يمسك بأنفه المصاب.

وأشار منشور متداول لأحد العاملين في مجال الروبوتات إلى احتمال وجود خلل في آلية «التعافي بعد السقوط»، حيث تعتمد بعض الأنظمة على تقنيات التعلم المعزز التي تركّز على استعادة التوازن بسرعة، من دون إعطاء أولوية كافية لسلامة المحيط البشري.

وأثارت الحادثة نقاشاً حول معايير السلامة في تصميم الروبوتات الشبيهة بالبشر، ولا سيما في العروض العامة، مع تزايد استخدام هذه التقنيات في الفعاليات والمناسبات الجماهيرية.