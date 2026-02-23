شركة بريطانية تكشف عن محرك هجين يخفض استهلاك الوقود بنسبة 40 بالمئة

لندن-سانا

أعلنت شركة Horse Powertrain البريطانية المتخصّصة في تقنيات أنظمة الدفع، تطوير محرك هجين جديد يجمع بين تقنيات الاحتراق الداخلي والدفع الكهربائي، مع إمكانية تشغيله بالبنزين المتجدد، في إطار جهود تحسين كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وذكرت منصة CarNewsChina الصينية المختصة بأخبار السيارات، أن النظام، المستمد من محرك H12 المطور بالتعاون مع شركة «ريبسول» الإسبانية، يحقق كفاءة حرارية تبلغ 44.2 بالمئة، ويوفر استهلاكاً يصل إلى نحو 71 ميلاً لكل غالون وفق اختبارات WLTP، أي تحسناً يقارب 40 بالمئة مقارنة بالمتوسط الأوروبي لعام 2023.

ويتضمن المحرك نسبة ضغط 17:1، ونظاماً محسّناً لإعادة تدوير غازات العادم، وشاحناً توربينياً، إضافة إلى معايرة متطورة لناقل الحركة الهجين لتعزيز استرداد الطاقة ودعم الأداء الكهربائي.

وأكدت الشركة أن النموذج اجتاز الاختبارات الأولية، مع خطط لعرض سيارة تجريبية على الطرق خلال النصف الأول من عام 2026، في ظل تسارع توجه قطاع السيارات نحو حلول دفع أكثر كفاءة واستدامة.

وتشهد صناعة السيارات العالمية تحولاً متسارعاً نحو تقنيات الدفع الهجيني والكهربائي، استجابةً للضغوط المتزايدة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الوقود.