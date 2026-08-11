“واتساب” يضيف زر بحث داخل المحادثات لمستخدمي آيفون

نيويورك-سانا

يختبر تطبيق المراسلة الفورية “واتساب” ميزة جديدة لمستخدمي نظام تشغيل آيفون، تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الرسائل القديمة ضمن المحادثات المزدحمة، في خطوة لتحسين تجربة المستخدم.

وكشف الموقع التقني الأمريكي “ديجيتال تريندز” أمس الإثنين، نقلاً عن النسخة التجريبية من التطبيق، أن “واتساب” يضيف زر بحث سريعاً يظهر داخل شاشة الدردشة مباشرة، وتتيح الميزة الجديدة البدء بالبحث عن الرسائل دون مغادرة المحادثة، ما يلغي الحاجة للدخول إلى صفحة المعلومات أولاً، وهي الخطوة الإضافية التي كانت مطلوبة سابقاً.

وأوضح المصدر أن الزر الجديد يظهر عندما يمرر المستخدم المحادثة إلى أعلى للوصول إلى الرسائل القديمة، ويختفي عند العودة إلى الرسائل الأخيرة. ويهدف هذا التعديل إلى تبسيط عملية البحث، وجعلها أكثر سرعة وسهولة، بتقليص عدد الخطوات إلى مجرد ضغطة واحدة بدلاً من ثلاث خطوات.

يشار إلى أن البحث عن رسالة قديمة على أجهزة آيفون يتطلب حتى الآن الدخول إلى صفحة معلومات جهة الاتصال أو المجموعة، ثم اختيار خيار البحث، لتعود بعدها إلى المحادثة من جديد، ولا تزال الميزة الجديدة قيد التطوير، دون أن يحدد “واتساب” موعداً رسمياً لإطلاقه.