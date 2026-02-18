رصد غير مسبوق لقرش في مياه شبه متجمدة قرب القارة القطبية الجنوبية

أنتاركتيكا-سانا

التقط باحثون للمرة الأولى مشاهد لسمكة قرش في أعماق مياه شبه متجمدة قرب القارة القطبية الجنوبية، في اكتشاف فاجأ الأوساط العلمية التي كانت ترجّح عدم وجود القروش في تلك البيئة شديدة البرودة.

وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن الكاميرات التابعة لمركز «Minderoo-UWA» لأبحاث أعماق البحار رصدت قرشاً كبيراً يتحرك ببطء على عمق 490 متراً قبالة جزر شيتلاند الجنوبية، حيث لم تتجاوز حرارة المياه 1.27 درجة مئوية.

وأوضح الباحث آلان جيميسون أن ظهور القرش كان غير متوقع، مشيراً إلى عدم وجود سجلات سابقة تؤكد تواجد هذه الكائنات في المحيط الجنوبي، ولفت إلى أن حجم القرش المرصود كان لافتاً، ما يعزز أهمية الاكتشاف علمياً.

بدوره، أشار علماء أحياء إلى أن تغير المناخ وارتفاع حرارة المحيطات قد يدفعان بعض الأنواع إلى التوسع نحو مياه أبرد، فيما لا يستبعد آخرون أن تكون بعض القروش البطيئة الحركة موجودة في المنطقة منذ فترة طويلة من دون رصدها، نظراً لصعوبة الوصول إلى هذه البيئات البحرية النائية.

ويُعد هذا الرصد خطوة مهمة لفهم التنوع الحيوي في أعماق المحيط الجنوبي، ويفتح المجال أمام دراسات إضافية لاستكشاف الكائنات البحرية التي قد تعيش في بيئات شديدة البرودة لم تُكتشف بعد.