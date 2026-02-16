مؤتمر علمي أمريكي: صحة الفم مفتاح للوقاية من عشرات الأمراض

واشنطن-سانا

عرض باحثون وخبراء خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية لتقدم العلوم والذي عُقد في مدينة فينيكس الأميركية، نتائج دراسات حديثة تسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين صحة الفم والصحة العامة، مؤكدين أن العناية المنتظمة بالأسنان قد تسهم في الوقاية من أكثر من 50 حالة مرضية تصيب أجهزة مختلفة في الجسم.

وذكرت صحيفة “التلغراف” البريطانية أن المشاركين في المؤتمر أوضحوا أن تنظيف الأسنان مرتين إلى ثلاث مرات يومياً يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض، من بينها التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض باركنسون والخرف، مشيرين إلى أن البكتيريا الفموية ترتبط بشكل متزايد بالالتهابات والعدوى في أعضاء تمتد من الدماغ إلى الأمعاء والمفاصل.

وأوضح البروفسور ألبدوغان كانتارغي من جامعة مينيسوتا أن التهاب دواعم السن، المعروف بمرض اللثة المتقدم، قد يزيد من عوامل خطر الإصابة بأمراض تنكسية عصبية مثل الخرف، لافتاً إلى أن الأشخاص الذين يحرصون على تنظيف أسنانهم بانتظام أو إجراء تنظيفات دورية لدى طبيب الأسنان يُظهرون أداءً معرفياً أفضل.

كما بينت دراسات أُجريت على الحيوانات أن التهاب دواعم السن قد يسهم في زيادة التهابات الدماغ، وأن بعض البكتيريا الفموية الممرِضة قادرة على عبور الحاجز الدموي الدماغي.

من جهته، عرض الدكتور فيليبي أندرادي من جامعة جونز هوبكنز أدلة تشير إلى احتمال إسهام مسببات أمراض اللثة في تطور التهاب المفاصل الروماتويدي، بينما أشار الدكتور نوبوهيكو كامادا من جامعة ميشيغان إلى أن بكتيريا الفم قد تؤثر في توازن ميكروبيوم الأمعاء، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية وسرطان القولون والمستقيم.

وأوصى العلماء بتنظيف الأسنان مرتين إلى ثلاث مرات يومياً، ولا سيما بعد تناول الأطعمة السكرية أو اللزجة، مؤكدين أن تنظيف الأسنان قبل النوم يعد خطوة أساسية للحفاظ على صحة الفم، وأن استخدام فرش الأسنان الكهربائية قد يكون خياراً مناسباً لكبار السن أو لمن يعانون صعوبات حركية.

وعُقد المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية لتقدّم العلوم من 12 إلى 15 شباط الجاري في مدينة فينيكس بولاية أريزونا بالولايات المتحدة.