دراسة تكشف تشابهاً عالمياً في نداءات التحذير لدى الطيور

واشنطن-سانا

كشف فريق دولي من العلماء أن العديد من أنواع الطيور حول العالم تطلق نداءات تحذيرية متشابهة بصورة لافتة، ما يشير إلى وجود نمط تواصلي مشترك يجمع بين الغريزة والسلوك المكتسب.

وذكر موقع «SciTechDaily» الأمريكي أن الدراسة، المنشورة في مجلة «نيتشر إيكولوجي آند إيفولوشن» العلمية، رصدت أكثر من 20 نوعاً من الطيور في أربع قارات تصدر أصواتاً متقاربة عند رصد طيور طفيلية قرب أعشاشها، مثل طيور الوقواق، رغم أن هذه الأنواع لم تحتك ببعضها مباشرة.

وأوضح الباحثون أن هذا النداء يجمع بين مكون غريزي يدفع الطائر للتحقق من مصدر الخطر، ومكون مكتسب يتعلم من خلاله ربط الصوت بالموقف، في نموذج يبرز تداخلاً بين الاستجابات الفطرية والتعلم البيئي في التواصل الحيواني.

وأشار العلماء إلى أن النتائج قد تسهم في إعادة النظر في التصورات التي تفصل كلياً بين التواصل الحيواني واللغة البشرية، مرجحين أن الأنظمة اللغوية المتطورة ربما نشأت تدريجياً من تفاعل بين النداءات الغريزية والمعاني المكتسبة عبر الزمن التطوري.

يذكر أن الدراسة قادها باحثون من Cornell Lab of Ornithology بجامعة كورنيل الأمريكية، ومحطة دونانا البيولوجية (Doñana Biological Station) في إسبانيا، إلى جانب فريق دولي من أكثر من عشر مؤسسات بحثية حول العالم.