اكتشاف قطعة أثرية منقوشة باللغة البكترية في طاجيكستان

دوشانبي-سانا

اكتشف علماء آثار في طاجيكستان قطعة أثرية تحمل نقوشاً قديمة كُتبت باللغة البكترية، في خطوة تسهم في إلقاء الضوء على التفاعلات الثقافية في آسيا الوسطى خلال العصور القديمة.

وجاء الاكتشاف وفق ما نقل الموقع الرسمي لمجلة Archaeology الأمريكية، المتخصصة في علم الآثار والصادرة عن المعهد الأثري الأمريكي (Archaeological Institute of America – AIA)، في منطقة جبلية على يد خبراء من الأكاديمية الوطنية للعلوم في طاجيكستان، حيث أظهرت الدراسات الأولية أن النقوش تعود إلى اللغة البكترية، وهي لغة قديمة كُتبت بأبجدية مستمدة من اليونانية.

وأوضح نيكولاس سيمز ويليامز، المتخصص في دراسات اللغة البكترية، أن ترجمة النص تشير إلى عبارة تتضمن «ملك الملوك»، لافتاً إلى أن استخدام الأبجدية ذات الأصل اليوناني يعكس التأثيرات الثقافية التي أعقبت الفتوحات الهلنستية في المنطقة.

وتُعرف اللغة البكترية محلياً باسم «آرياو» (Arya)، وكان استخدامها شائعاً في مناطق من آسيا الوسطى، ويُعد هذا الاكتشاف مؤشراً مهماً لفهم الروابط التاريخية والثقافية بين تلك المنطقة والعالم الهلنستي.

ولا تزال النقوش قيد الدراسة والتحليل، وسط اهتمام علمي بمواصلة البحث للكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بتاريخ الموقع وسياقه الحضاري.