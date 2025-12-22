دراسة تكشف أسرار تقنية الخرسانة الرومانية القديمة في بومبي الإيطالية

روما-سانا

كشفت دراسة حديثة أنجزها باحثون من معهد MIT بالولايات المتحدة، أن موقعاً حديث الاكتشاف في مدينة بومبي الإيطالية يظهر أدلة مباشرة توضح التقنية التي اعتمدها الرومان في صناعة الخرسانة الشهيرة بصلابتها ومتانتها، مؤكدةً استخدامهم طريقة الخلط الساخن التي منحت مبانيهم القدرة على الصمود عبر العصور.

وأوضحت الدراسة المنشورة في مجلة Nature Communications أن خلط الجير الحي مع الرماد البركاني بشكل جاف قبل إضافة الماء يؤدي إلى تفاعلات حرارية تحفظ شظايا جيرية دقيقة داخل المزيج، ما يمنح الخرسانة خاصية “الالتئام الذاتي” عند ظهور الشقوق لاحقاً.

وأظهرت التحاليل في موقع بومبي وجود شظايا جير غير متفاعل ضمن الأكوام الجافة، ما يؤكد أن عملية الخلط كانت تتم قبل إضافة الماء، كما كشفت الدراسات الكيميائية عن تنوع كبير في المعادن البركانية، مثل الخفاف، التي تفاعلت تدريجياً لتعزيز قوة الخرسانة وقدرتها على التجدد الذاتي.

وبيّن الباحث آدمير ماسِّيتش، أستاذ الهندسة المدنية والبيئية في معهد MIT بالولايات المتحدة، وقائد فريق الدراسة، أن النتائج تمنح رؤية أوضح لسر متانة الخرسانة الرومانية.

ويأمل الباحثون أن تساعد هذه الاكتشافات في ابتكار خرسانات حديثة تجمع بين المتانة والاستدامة، مستفيدين من أسرار الهندسة الرومانية القديمة.