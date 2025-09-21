علماء يوثقون ظهور أول طائر هجين في تكساس نتيجة

واشنطن-سانا

أعلن فريق من علماء الأحياء في جامعة تكساس بأوستن توثيق أول طائر هجين يجمع بين السويقة الزرقاء (Blue Jay) والسويقة الخضراء (Green Jay)، وذلك بعد رصده في منطقة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.

وأوضح الباحثون بحسب موقع “sciencedaily” الأمريكي أن هذا التهجين يعود إلى تحركات نطاقات الانتشار الناجمة عن تغير المناخ، حيث عاشت السويقة الزرقاء في الغابات المعتدلة شرق الولايات المتحدة، بينما اقتصرت السويقة الخضراء على الغابات المدارية في أمريكا الوسطى لنحو سبعة ملايين عام، قبل أن تتقاطع نطاقاتهما.

وأشار الفريق إلى أن القصة بدأت بصورة نشرها أحد رواد التواصل الاجتماعي، ما لفت انتباه باحث ميداني تمكن من الإمساك بالطائر باستخدام شبكة دقيقة، مؤكداً عبر تحاليل الدم أنه هجين نتج عن أنثى من السويقة الخضراء وذكر من السويقة الزرقاء.

ونشرت النتائج في مجلة “Ecology and Evolution”، واعتبرها الفريق أول سجل موثق لتهجين فقاري يُعزى مباشرة إلى تغير المناخ.

ولم يُطلق اسم رسمي على الطائر الجديد حتى الآن، ويُعد الاكتشاف دليلاً إضافياً على تأثيرات الاحترار العالمي في تغيير أنماط التنوع البيولوجي.