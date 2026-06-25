قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

توغلت قوة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس في الأراضي الزراعية غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت في المنطقة واحتجزت بشكل مؤقت عدداً من المزارعين ورعاة الأغنام أثناء وجودهم في المنطقة، واستجوبتهم ميدانياً قبل أن تفرج عنهم وتنسحب من المكان دون تسجيل أي حالات اعتقال.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت أمس الأربعاء بإنشاء حاجز حديدي مدعم بكتل إسمنتية، على الطريق الذي فتحته سابقاً قرب السياج الفاصل مع الجولان المحتل غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974 ‏من ‏خلال ‏توغلاتها في الجنوب السوري ‏واعتداءاتها ‏المتكررة على ‏المدنيين، ‏بما ‏يشمل ‏المداهمات ‏والاعتقالات وتجريف الأراضي ‏وإطلاق ‏القذائف‎.‎

وتؤكد سوريا أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات ‌‏الاحتلال ‏في ‏الأراضي السورية باطلة ولاغية ولا ‏تترتب ‏عليها أي آثار ‏قانونية ‌‏بموجب القانون الدولي، ‏مجددة ‏مطالبتها المجتمع الدولي ‏بتحمل ‏مسؤولياته ‏ووضع حد ‏لهذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل ‌‏بالانسحاب ‏الكامل ‏من ‏الجنوب السوري‎.‎