مبادرة كشفية في دمشق تجسد قيم العيش المشترك في رمضان

دمشق-سانا

نظم فوج مار أفرام السرياني البطريركي الكشفي التابع لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس في دمشق اليوم الخميس مبادرة بعنوان “رمضان كريم”، جرى خلالها توزيع التمر والماء على الصائمين بمناسبة شهر رمضان المبارك، تجسيداً لقيم المواطنة والعيش المشترك بين السوريين.

وأوضح قائد الفوج إلياس مسوح في تصريح لـ سانا، أن المبادرة استهدفت الأشخاص الذين تفرض عليهم طبيعة عملهم التأخر عن موعد الإفطار، وذلك عبر ثلاث مناطق رئيسية هي: باب توما والقشلة وساحة برج الروس بدمشق.

وأشار مسوح إن المبادرة انطلقت من مبدأ الواجب المجتمعي بين السوريين واحترام معتقدات وعادات بعضهم البعض، وتعزيز قيم التعاون والتكافل لبناء سوريا.

يُذكر أنّ فوج مار أفرام السرياني البطريركي الكشفي تأسّس عام 1964، ويبلغ عدد أعضائه 557، ويضم أعماراً من 5 سنوات حتى الجامعيين، ويشارك في فعاليات مجتمعية مختلفة.

