دمشق-سانا
بحث معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة يوسف شرف مع رئيس صندوق التكيّف ومدير أمانة مجلس إدارة الصندوق ميكو أوليكاينن سبل تعزيز التعاون والاستفادة من آليات التمويل المتاحة لدعم مشاريع التكيّف مع التغير المناخي في سوريا، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف COP31 المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء أن الاجتماع ركز على فرص استفادة سوريا من برامج التمويل المناخي المتاحة ودعم القطاعات الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، وتعزيز القدرة على مواجهة آثارها.
كما بحث الجانبان آفاق التعاون الفني والمؤسسي، ما يسهم في دعم الأولويات الوطنية للتكيّف مع التغير المناخي وتعزيز جهود التنمية المستدامة في الجمهورية العربية السورية.
يُشار إلى أن صندوق التكيّف آلية تمويل مناخية أُنشئت عام 2001 بموجب قرار صادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في إطار بروتوكول كيوتو، ويعمل منذ عام 2019 في خدمة اتفاق باريس، ويقدم منحاً للدول النامية لتمويل مشاريع التكيف مع التغير المناخي، وفقاً لأولوياتها الوطنية.