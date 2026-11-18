دمشق-سانا ‏

بحث معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة يوسف شرف مع رئيس صندوق ‏التكيّف ومدير أمانة مجلس إدارة الصندوق ميكو أوليكاينن سبل تعزيز ‏التعاون والاستفادة من آليات التمويل المتاحة لدعم مشاريع التكيّف مع التغير ‏المناخي في سوريا، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف ‏COP31‏ المنعقد في ‏مدينة أنطاليا التركية. ‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء أن الاجتماع ركز ‏على فرص استفادة سوريا من برامج التمويل المناخي المتاحة ودعم ‏القطاعات الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، وتعزيز القدرة على مواجهة ‏آثارها.‏

كما بحث الجانبان آفاق التعاون الفني والمؤسسي، ما يسهم في دعم الأولويات ‏الوطنية للتكيّف مع التغير المناخي وتعزيز جهود التنمية المستدامة في ‏الجمهورية العربية السورية.‏

يُشار إلى أن صندوق التكيّف آلية تمويل مناخية أُنشئت عام 2001 بموجب ‏قرار صادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن ‏تغير المناخ، في إطار بروتوكول كيوتو، ويعمل منذ عام 2019 في خدمة ‏اتفاق باريس، ويقدم منحاً للدول النامية لتمويل مشاريع التكيف مع التغير ‏المناخي، وفقاً لأولوياتها الوطنية.‏