دمشق-سانا

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أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة التحقيق الوطنية بأحداث السويداء، المحامي عمار ‏عز الدين، صدور أحكام قضائية بحق عدد من متهمين في أحداث السويداء التي ‏وقعت في تموز 2025، وأحداث بلدة المتونة بريف المحافظة الشمالي التي وقعت ‏في شباط 2026.‏

وأوضح عز الدين في تصريح لـ سانا أن ذلك جاء بناء على تقرير لجنة التحقيق ‏المحال إلى وزارة العدل وإحالة المتهمين للقضاء والبدء بالمحاكمات، مشيراً إلى أن ‏اللجنة تتابع سير هذه المحاكمات وفق الإجراءات القضائية والأصول القانونية.‏

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وقال عز الدين: إن المحكمة العسكرية في دمشق أصدرت حكماً بالسجن المؤبد على ‏عز الدين إبراهيم بن عبد العزيز من مرتبات وزارة الداخلية، بتهمة القتل قصداً بحق ‏أكثر من شخص خلال أحداث السويداء، وحادثة بلدة المتونة في شباط 2026، ‏إضافة إلى حكم إضافي بالسجن عشر سنوات بتهمة الشروع بالقتل.‏

وأضاف: تضمنت الأحكام أيضا حكماً بالحبس سنتين بحق معتصم بالله حاج ‏حمادة، بتهمة القيام بأعمال أدت إلى إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وأصدرت ‏المحكمة أيضا حكماً بحق المتهم ربيع برجس الحسين، بالسجن المؤبد بجناية إثارة ‏الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي والحض على القتل والنهب وللأسباب المخففة ‏التقديرية وإسقاط الحق الشخصي خفضت عقوبته للسجن المؤقت لمدة اثنتي عشرة ‏سنة.‏

وأشار عز الدين إلى وجود ادعاءات بحق متهمين من مختلف الأطراف بارتكاب ‏انتهاكات خلال الأحداث لا تزال منظورة أمام القضاء بمختلف مراحل التقاضي، ‏استناداً إلى تقرير اللجنة.‏

وبيّن أن الأحكام الصادرة تأتي تعزيزاً لمسار المساءلة القضائية الذي أطلقته وزارة ‏العدل، بدءاً من تشكيل لجنة التحقيق الوطنية وصولاً إلى صدور الأحكام بحق مرتكبي ‏الانتهاكات بحق السوريين.‏

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وكانت النيابة العامة العسكرية بدأت في الأول من تموز الماضي بمحاكمة عدد من ‏المتهمين بالتورط في الأحداث التي شهدتها المحافظة، ‏بحضور المتهمين ووكلائهم ‏ووفق الإجراءات المنصوص عليها وفق القوانين ‏النافذة، وضمانات المحاكمة العادلة‎.‎